【藤咲ひなた】

すべてを魅了するパーフェクトウーマン

キャバクラで働き始めたきっかけは、将来は経営者になりたいと思ったからです。人脈もお金も作れて、自分自身が広告にもなれる仕事と考えたときに、一番の近道がキャバクラかなと思い、この世界に入りました。

売り上げについては正直、自分でも「なんで売れているんだろう？」といまだに思っています（笑）。アフターにも行かないし、いわゆる特別なこともしていません。ただ、連絡のレスポンスを早くするとか、遅刻しないとか、本当に当たり前のことを当たり前にやっているだけなんです。夜の世界って、その当たり前が意外と難しかったりするので、そこが結果につながっているのかなと思っています。

今後はUNJOUR TOKYOでの仕事をしっかり頑張りながら、自分が経営しているバーの2店舗目を成功させ、どんどん事業を拡げていきたいです。そして最終的には会社を大きく成長させてM＆Aし、 “カリスマニート” になるのが目標です。

好きな男性のタイプは、かっこよく飲んでくれる人ですね。もちろん高いお酒を入れてくれたらうれしいですけど（笑）。それ以上に、人としてしっかりしていて、スマートに飲んでくれる方が素敵だなと思います。

【かのん】

凛とした気品をまとうエレガントレディ

キャバクラのお仕事は学生のときに始めたので、もう3年くらいになります。最初は大阪のお店で働いていて、1年くらい前に「六本木でも働いてみたいな」と思い、今のお店に移りました。UNJOUR TOKYOはとにかく広くて、いつもお客さんが多く、賑わっているのが特徴で、女の子の数も多いので、お客さんからすると好みの子が見つかりやすいんじゃないかなと思います。

仕事をする上で意識しているのは、自分のメンタルを大事にすること。私は昔から「自分の機嫌がいい方が結果もうまくいく」と思っているので、そこはずっと変わらないですね。

自分の売りは正直あまり思いつかないんですけど、お客さんからは「性格がいいね」と言ってもらえることが多いです。いい意味で媚びていないところが、逆に差別化になっているのかもしれません。ただ、人見知りなので、指名が欲しくてもドリンクが欲しくてもガツガツ言えないのは課題だなと思っています（笑）。

好きな男性のタイプは、とにかくおもしろい人。イケメンよりも、一緒にいて楽しい人の方がいいですね。今22歳なんですけど、25歳くらいまでには結婚したいなと思っているので、絶賛お相手募集中です（笑）。

【まき】

無邪気な笑顔で翻弄する小悪魔

こういう撮影は今までも経験があったんですけど、今回が一番楽しかったかもしれません。みんな優しかったからかな。今までが楽しくなかったわけじゃないですよ（笑）。

キャバクラを始めたきっかけは、やっぱりお金が欲しかったからですね。18歳のときに始めたので、もう7〜8年くらい働いていることになります。UNJOUR TOKYOに来たのは去年の5月くらいで、内装がすごく豪華で、ここで働いたら楽しそうだなと思ったのがきっかけです。実際に働いてみて、性格がいい子が本当に多くてとっても働きやすいです。

私はめちゃくちゃ人見知りなんですけど、仲良くなったら一気に距離が近くなるタイプなんです。そこが自分の売りなのかなと思っています。最初は緊張して全然自分の色を出せないんですけど、そのギャップも含めて楽しんでもらえたらうれしいですね。

好きな男性のタイプは、とにかく優しい人。ずっと女の子扱いしてくれる人がいいです。例えば寒そうにしていたら上着を貸してくれたり、頭をポンポンしてくれたり、ちょっと少女漫画みたいなことをしてくれるとキュンとします。理想を言うなら、お姫様抱っこで帰りたいくらいです（笑）。

ふじさきひなた

28歳 1998年4月1日生まれ 北海道出身 T170 趣味＆特技：料理、アウトドア、

大型バイク、サウナ 最新情報は公式Instagram（@hinata_fujisaki）にて

かのん

22歳 2003年9月18日生まれ 大阪出身 T162 趣味：サウナ、ピラティス、筋トレ、特技：絵を描くこと 最新情報は公式Instagram（@_nontyan__）にて

まき

27歳 1999年5月8日生まれ 宮崎県出身 T162 特技：飲み、強み：ノリが良い最新情報は公式Instagram（@macaranas__）にて

※FLASHデジタル写真集『ようこそ、煌めきと幻想の世界へ』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

写真・山口京和

スタイリスト・大橋みずな

ヘアメイク・加藤伶奈、

海瀬志津奈（ともにJULLY）