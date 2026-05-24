「ライブアイドルをやっているからには、誰もが目指す舞台です。出演発表は完全なサプライズで、メンバー全員泣き笑いでした」

アイドルの祭典TIFへの初出演が決定したFULIT BOXのセンター立花ことり。グループ発足から2年を迎えるタイミングでの吉報をそう振り返る。

「幼少期からアイドルに憧れていたわけではなくて。高校生のときに、昔から仲よしだった地元の先輩が突然アイドルデビューしたんです。人前に立つ方にしか出せないオーラが素敵で、思わず先輩の所属グループのオーディションを受けたのがこの世界に入ったきっかけです。そこでの活動があっての今なので、私の人生は身近な人との縁で形作られてきたんだなと強く感じます。そういう縁をファンの方とも繋いでいきたいです。ライブのチェキ会に一度でも来られた方のことは、会話の内容などすべてを覚えています（笑）。TIF初出場が決まった際も一人ひとりの顔が浮かびましたし、皆さんに日々新しい景色を見せられるような存在でありたいです！」

たちばなことり

11月21日生まれ 東京都出身 T158 2024年5月にアイドルグループFULIT BOXの赤色担当としてデビュー。ライブのチェキ会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る。同グループは、7月31日〜8月2日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』への初出場が決定した。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYでおこなわれる。そのほか最新情報は、公式X（@Kotori_FULITBOX）、公式Instagram（@kotori_tachibana）にて

写真・LUCKMAN

スタイリスト・菊地文子

ヘアメイク・尾古夢月（GiGGLE）