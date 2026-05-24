＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】185センチ巨漢力士、“ほっそり”美脚（全身）

“ほっそり”美脚の185センチ巨漢力士が、立ち合い直後にまさかの結末を迎え館内がざわついた。その様子にファンは「崩れ落ちた」「膝悪いのかな」などと心配の声を上げた。一体何があったのかーー。

それは序ノ口十二枚目・宮富士（伊勢ヶ濱）と序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）の取組で起こった。

京の里は京都市右京区出身の29歳で、185センチ、152.6キロという体格を誇る。所属する伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」では、プロ顔負けの料理の腕前を披露し、部屋の“ちゃんこ長”を務める。その穏やかな語り口と癒やし系のキャラクターで人気の力士だ。

そんな京の里が土俵に上がると、大きな体型に対し、「ほっそり」とした腰下のラインが確認でき、ファンからは「脚が細い」「色白美脚」「手足が細い」などのコメントが寄せられた。

迎えた宮富士との取組。立ち合い直後に、宮富士のもろ手突きを喰らい、京の里は右ひざ、次に左ひざをついて倒れ込んでしまった。つきひざで敗れた京の里は1勝6敗、宮富士は2勝0敗5休で今場所を終えた。

敗れた京の里はほんの少しの間、四つん這いの状態となっていたが、その後、素早い動きで立ち上がり、館内の観客から安堵の拍手が送られていた。

自ら崩れ落ちるようにも見えた京の里の敗戦。これを受け、ファンは「膝悪いのかな」「ぐにゃっとなった」「崩れ落ちた」などと京の里を心配する声を寄せていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）