エジプトでウシクがバーホーベンに11回TKO勝ち

ボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が23日（日本時間24日）、エジプト・キザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。しかし試合を止めたレフェリーの判断には、海外で批判の声も。米記者たちも困惑していた。

序盤はバーホーベンが優勢に進め、ウシクはなかなか突破口を見いだせない大苦戦。しかし11回にダウンを奪うと、その後も猛ラッシュ。レフェリーが試合を止め、ウシクが大逆転のTKO勝利を決めた。ラウンド終了のゴングが鳴った後のようにも見えた。

試合を中継したスポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xでは「このストップについてどう思う？」と決着の瞬間の動画とともに投げかけた。DAZNの実況はストップの判断に「何をやっているんだレフェリー！ 何をやっているんだ！ 冗談だろ！ これは世界ヘビー級のタイトルマッチだぞ！ 信じられない！」と叫び、疑問を隠そうとしなかった。

海外ファンも批判の声を上げる中、米記者たちも困惑を隠せずにいた。米スポーツ専門局「ESPN」のアンドレアス・ヘイル記者はXで「あれは今まで見た中で最悪のストップの一つだった」とまで言い切り、「どっちみちウシクがバーホーベンを仕留めていただろうとは思うが、残り1秒というところでレフェリーが試合を止め、最終ラウンドへ向かうチャンスすら与えなかったのは本当に酷かった」と判断に疑問をつづった。

米「ヤフースポーツ」が運営する格闘技メディア「アンクラウンド」の編集長を務めるアリエル・ヘルワニ氏も「あれは本当に最低のストップだ。リコは完全にはめられた。何なんだよ」とXにつづり、納得いっていないようだった。

海外メディアが公開した10回終了時点でのスコアカードでは、レフェリー1人が96-95でバーホーベンを支持。残る2人は95-95の同点としていた。

ウシクは24年、史上初のヘビー級4団体統一を達成。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で常に1位を争っており、現在は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に次ぐ2位になっていた。



（THE ANSWER編集部）