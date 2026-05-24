歌手のあの（年齢非公表）が23日、自身のSNSでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の降板を宣言した。18日放送回で「嫌いな芸能人」としてタレント鈴木紗理奈（48）の名前を挙げたことで波紋が広がっていたが、「もう続けたくないので番組を降ります」と自身のSNSに投稿。「つまり、番組が終わるということになると思います」と一方的に“番組終了”まで宣言した。

同番組は2020年10月にスタート。放送終了や特番を経て24年10月から地上波でのレギュラー放送を再開した。あのの“降板宣言”を受けてテレビ朝日はスポニチ本紙の取材に「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」とコメントしている。

人気タレントによる“番組降板宣言”はこれまでにもあった。今年2月には元TOKIOの松岡昌宏が自身が代表を務める「株式会社MMsun」の公式サイトを通じて、約30年にわたってレギュラー出演した日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板する意向を表明。発端は昨年6月に国分太一が受けた同番組からの降板通告で、詳細な説明を当事者に行わない局の対応へ疑問を投げ掛けた声明文だった。日本テレビは2日後に番組公式サイトで松岡と城島茂へのコメントを発表し、その翌日に福田博之社長が定例会見で番組の継続を明言した。

昨年10月にはお笑いコンビ「千鳥」大悟がフジテレビ「酒のツマミになる話」の降板を申し出。松本人志のコスプレを披露したことを局側が問題視し、放送当日に放送内容が急きょ変更されたことに大悟が納得できなかったもので、同12月19日放送で番組は終了した。

タレントの小倉優香（現在はゆうかに改名）は2020年7月、レギュラー出演していたMBSラジオ「アッパレやってまーす!」の生放送中に突如降板を直訴。「朝早く起きて、夜早く寝るという生活をしていて、ラジオがつらくなったので、辞めたいと事務所に言ったんですけど、3〜4カ月、話してくれないので、ここで言います。辞めさせてください」とエンディングで話して騒動に発展した。その後3週にわたって番組を欠席し、共演のお笑いタレント・ケンドーコバヤシが代理で“卒業”を発表した。