Travis Japan、全国ツアーの横浜アリーナ公演Blu-ray＆DVDが8・26発売 各形態ごとに異なる特典映像を収録
7人組グループ・Travis Japanによる全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』の映像商品が、8月26日に発売されることが発表された。
【写真】おそろいの和風衣装も似合う！“TJポーズ”をするTravis Japan
2025年12月にリリースした3rdアルバム「's travelers」を携えた本ツアーは、今年1月4日より全国8都市30公演で開催。きょう24日に行われたツアー最終公演となる千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演のMC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
映像商品には、横浜アリーナ公演の模様が全形態共通で収録。
さらにDISC2には、完全生産限定盤には“ビジュアルコメンタリー”、初回盤には“ツアードキュメンタリー”、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演の最終日のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像が収録される。
完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する豪華仕様となっている。
また、CDショップ別購入者特典も決定。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。
■「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」収録内容
＜完全生産限定盤＞（2Blu-ray＋グッズ/2DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
2Blu-ray＋グッズ：税込7970円
2DVD＋グッズ：税込7450円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
's travelers -ビジュアルコメンタリー-
ほか
＜初回盤＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
2Blu-ray：税込7270円
2DVD：税込6750円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
's travelers -ツアードキュメンタリー-
ほか
＜通常盤 初回プレス＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋トールケース
2Blu-ray：税込5980円
2DVD：税込5460円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
最終日公演ダイジェスト @LaLa arena TOKYO-BAY 2026.05.24
ほか
※通常盤 初回プレスは在庫終了し次第、通常盤に切り替え（Blu-ray、DVD共通）。
■CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：トレーディングカード7種セット
Amazon.co.jp：アクリルコースター
HMV：リングノート
TOWER RECORDS：チケットホルダー
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：ナップサック
楽天ブックス：A4クリアファイル
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典のため、なくなり次第終了。
※一部取扱いのないCDショップ、オンラインショップあり。詳しくは購入希望のショップへ問い合わせを。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートあり。
【写真】おそろいの和風衣装も似合う！“TJポーズ”をするTravis Japan
2025年12月にリリースした3rdアルバム「's travelers」を携えた本ツアーは、今年1月4日より全国8都市30公演で開催。きょう24日に行われたツアー最終公演となる千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演のMC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
さらにDISC2には、完全生産限定盤には“ビジュアルコメンタリー”、初回盤には“ツアードキュメンタリー”、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演の最終日のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像が収録される。
完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する豪華仕様となっている。
また、CDショップ別購入者特典も決定。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。
■「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」収録内容
＜完全生産限定盤＞（2Blu-ray＋グッズ/2DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
2Blu-ray＋グッズ：税込7970円
2DVD＋グッズ：税込7450円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
's travelers -ビジュアルコメンタリー-
ほか
＜初回盤＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
2Blu-ray：税込7270円
2DVD：税込6750円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
's travelers -ツアードキュメンタリー-
ほか
＜通常盤 初回プレス＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋トールケース
2Blu-ray：税込5980円
2DVD：税込5460円
▼Disc1（Blu-ray/DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
▼Disc2（Blu-ray/DVD共通）：
最終日公演ダイジェスト @LaLa arena TOKYO-BAY 2026.05.24
ほか
※通常盤 初回プレスは在庫終了し次第、通常盤に切り替え（Blu-ray、DVD共通）。
■CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：トレーディングカード7種セット
Amazon.co.jp：アクリルコースター
HMV：リングノート
TOWER RECORDS：チケットホルダー
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：ナップサック
楽天ブックス：A4クリアファイル
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典のため、なくなり次第終了。
※一部取扱いのないCDショップ、オンラインショップあり。詳しくは購入希望のショップへ問い合わせを。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートあり。