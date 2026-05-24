カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が２４日、自身のインスタグラムを更新。「韓国合宿 ＪＣＣに向けてとうりちゃん、やこちんを加えて初合宿でした！色んなことを話しながら、やりたいことに近づいている感覚がとても充実感と、早くまたチームで集まりたいないう気持ちでいっぱいです」と記し、チームメートとの集合写真などを投稿。韓国語でも「今回の合宿をご一緒していただいた韓国チームの皆さん、ありがとうございました」と感謝の想いをつづった。

姉の知那美が今年３月に１２年間在籍したチームの退団を発表。ロコ・ソラーレは、３月の世界選手権でもチームの一員として戦った小穴桃里と姉妹チームのロコ・ステラから松沢弥子が加わって６月の日本カーリング選手権（ＪＣＣ）に臨むことが決まっている。

藤沢五月、鈴木夕湖、吉田夕梨花と２人の５ショットにはフォロワーから「頑張れー 応援してマース」「小穴選手、頑張って下さいね！」と激励の声が届いたほか、「新ロコソラーレ。どんなロコソラーレに、なるかな？楽しみだいね」「新星ロコ、頑張っちょくれ〜」「新星ロコ・ソラーレの皆さ〜ん♥」というコメントも。小穴が背中にチームの本橋麻里代表理事の名前が入ったユニホームを着用していたことから「小穴さんのユニフォームはホト端さんおだったんですね笑」というコメントもあった。