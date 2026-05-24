ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯」は24日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、25日の最終日12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦10Rを制したのは、2号艇の中村日向（27＝香川）。インから先マイして流れた藤原啓史朗を見逃さず、1マークをしっかりと差し込んでバックで主導権を握り、優勝戦進出一番乗りとなった。

「伸びは藤原さんとも変わらなかったです」と納得の動きをフルに発揮し、びわこ初優出をも決めた。

序盤の動きならトップクラスを誇っていただけに、優勝戦に入っても最上位の舟足になるか。もう機力に非の打ちどころはない。

「本番だけスタートが届かないので、その辺の修正ですね。優勝戦の日は、気温が上がるみたいなので、回転調整もしっかりしていきます」

あとはスタートと回転調整に専念するだけ。3号艇ならセンターからの捲り一発もあるか。

昨年8月2日のとこなめルーキーシリーズ第13戦以来となる今年初優勝（通算12回目）、そして23年2月9日のG1四国地区選手権（鳴門）以来となる特別競走2Vを狙う。