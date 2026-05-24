プロ野球は24日、セ・パ両リーグともに交流戦前の全日程を終了した。セ・リーグは連覇を狙う阪神が首位に浮上。一方、開幕前の評価は高かった中日は借金15と低迷している。

各球団の監督総括談話は以下の通り。

▼1位阪神・藤川監督（28勝17敗1分け） ある程度というか、本当に勝負を仕掛けなければいけないところは、選手たちの頑張りで戦えていると思う。（交流戦へ向けては）まずは一回（関西へ）帰りましょう。いい戦いができたので。

▼2位ヤクルト・池山監督（28勝18敗） 戦いはもう本当に素晴らしい動きというかね、働きをしてくれているので。一戦一戦、出ている選手はしっかり思い切ってプレーしてもらうことを、これからも継続していきます。

▼3位巨人・阿部監督（24勝22敗） 長いペナントで、ずっと調子がいいことはありませんから。そこをどう打破していくかというのを、個々が考えていくしかないと思う。そこは（選手らが）反省する時間もあるでしょう。

▼4位DeNA・相川監督（21勝23敗2分け） 楽な試合はここまでない。なかなか想像していた戦力では戦えていない中で、何とか頑張って選手たちが力を発揮してくれているのが現状。打力をもう一回引き上げて戦っていきたい。

▼5位広島・新井監督（18勝24敗2分け） 打つ方は坂倉が上がってきているし、モンテロもいい場面で打ってくれる。4月は投打に計算できる選手の不調が一気に来た。徐々に投手も野手も調子を上げてきて、少しずつかみ合ってきている。

▼6位中日井上監督（15勝30敗1分け） いや、もうそんな、総括とか言えるような立場でもないし。かみ合うように。どこかで、歯車というか、そういったことがかみ合うように、できるだけ早く持っていきたいと思います。