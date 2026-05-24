ドライブ中に起きたわんとの「攻防戦」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万8000回再生を突破し、「ワロタwww」「可愛いたまらん」「妨害してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で出かけようとする女性→シフトレバーを握ると『助手席に乗った大型犬』が…『まさかの行動』】

相棒、それとも妨害者？

TikTokアカウント「3m_fk7」の投稿主の女性が、愛犬と一緒にドライブしていたときのこと。そろそろ出発しようと、シフトレバーへ手を伸ばしたそうです。すると次の瞬間、助手席に座っていた大型犬がスッと前足を伸ばし、女性の手の上へポン。

まるで「ちょっと待って」と言っているかのように、自然な動きで前足を重ねてきたのだとか。その姿があまりにも可愛くて、女性も思わず笑ってしまったそうです。助手席で堂々と座りながら前足を添えてくる様子は、まるで運転を見守る相棒のようだったといいます。

終わらない攻防戦に爆笑♪

しかし、このままでは発進できません。女性が手を下げると、愛犬もスッと前足を戻します。ところが再びシフトレバーへ手を置くと、また前足をポン。そんなやり取りが何度も繰り返され、なかなか車を発進できないという事態になってしまったそうです。

愛犬の様子は、まるで「ギアチェンジは俺に任せろ」と言っているかのよう。最後は、面白そうに口角を上げて笑顔を見せる愛犬の横顔もチラリと登場…。もしかすると、発進を阻止してでも、飼い主さんと触れていたかったのかもしれません。甘えん坊すぎる大型犬の姿にホッコリしてしまうワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「一生一速に入れられへんw」「素敵な犬系彼氏さんですね」「うちもよく一緒にギアチェンジしてますよ(笑)」などたくさんの反響がありました。

TikTokアカウント「3m_fk7」には、わんことの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「3m_fk7」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。