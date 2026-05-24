再生回数10万回を超える反響を見せているのは、川でキャンプをするわんちゃんの光景。

お兄ちゃんのあとをついて川遊びをするわんちゃんの姿には、「お魚に夢中なわんぱく坊やたちに癒されます」「川に来てお魚探しするの、人間の子供と一緒ですね」と、たくさんのコメントが寄せられることに。まるで子どものようにはしゃぐわんちゃんの光景に癒やされます。

【動画：キャンプ場で『川に魚がいるか』を見ていたら、犬も寄ってきて…人間の子どものような『可愛すぎる光景』】

川キャンプにやってきたガルチェロくんとリーリエちゃん

YouTubeチャンネル『リリガル Lillie and Garcello』に投稿された、オーストラリアン・シェパードのガルチェロくんとボーダーコリーのリーリエちゃんの川遊びの光景がかわいいと、笑顔を届けています。

その日、家族と一緒に川へやってきたガルチェロくんとリーリエちゃん。ライフジャケットを着させてもらったふたりは、意気揚々と川の中へ入っていったといいます。

川に足を入れたふたりは、お魚を探したり、水の感触を楽しんだりと、それぞれに川遊びを楽しんでいたそう。キラキラとしたお顔でキャンプを満喫するふたりの姿に癒やされます。

お兄ちゃんについて行くガルチェロくん

川を満喫したふたりは、それぞれ自由に過ごすことに。リーリエちゃんはお母さんと一緒にシートの上で休憩し、ガルチェロくんはお兄ちゃんと一緒に再び川へ入ることに。

川の中へ入ったガルチェロくんは、魚を探すお兄ちゃんのあとをついて、ワクワクした顔をしていたとのこと。その姿は、まさに川にやってきた小さな兄弟そのもの。頼もしいお兄ちゃんについていく弟ガルチェロくんの光景にほっこりしてしまいます。

ガルチェロくんとお兄ちゃんがお魚を発見！

そうしてふたりで川の中へ入って遊んでいたガルチェロくんとお兄ちゃん。するとお兄ちゃんが何かを発見したご様子。どうやら川の中にお魚がいたようです。

お魚がいることが分かったガルチェロくんは、その場所に前足を伸ばし、ちょいちょいと魚を触るような仕草を見せたそう。普段からおうちにある水槽を眺めていたりと、お魚が大好きなガルチェロくん。きっと、川の中にいるお魚とも遊びたかったのでしょう。

その後、たっぷりお昼寝をしたリーリエちゃんも合流し、再びみんなで川遊びを始めることに。豊かな自然の中で楽しそうに過ごすわんちゃんたちと家族の光景に、こちらまで気持ちがリフレッシュされます。

川遊びをするガルチェロくんとリーリエちゃんの光景には、「ガルチェロくんとお兄ちゃんのお魚探してる姿にほっこりします」「ガルチェロくんは本当にお魚さんが好きね」「チョイチョイするの可愛すぎる♡」と、たくさんの人から感想が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『リリガル Lillie and Garcello』では、そんな毎日を楽しむガルチェロくんとリーリエちゃんの素敵な日々が投稿されていますよ。

ガルチェロくん、リーリエちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。