５月２４日、東京競馬場で行われたオークス・Ｇ１（芝２４００メートル＝１８頭立て）で争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が制した。ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にしたが、その歴史的勝利で、凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の前売りオッズに変化が現れた。

英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルではレース前までジュウリョクピエロは５１倍の評価だったが、１４番人気の３４倍にオッズが下がった。

日本調教馬は７頭が登録しており、人気最上位は７番人気タイのアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）と、昨年５着のビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）の２６倍。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がジュウリョクピエロと同じ３４倍で続いている。

そのほか、メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が５１倍。アロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）と、シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は６７倍となっている。

なお、１番人気は昨年の覇者のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）で４・５倍。昨年２着のミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が８倍で２番人気となっている。