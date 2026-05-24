女優のトリンドル玲奈（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。2月に誕生した第1子女児を見つめるほほ笑ましい母子2ショットを披露した。

「“PIPA urban（ピパ アーバン）”というベビーシートをゲットしました!」と書き出したトリンドル。ベビーシートに座る2月に誕生した長女との母子ショットを披露した。

「車のシートに、なんとベースなしで取り付けられるの」といい、「一緒に写っているIXXA next（イクサ ネクスト）というベビーカーにも、もちろん取り付けられます」と紹介。「IXXA nextは、軽量なのに22kgまで乗れるので、長く使えそう。タイヤが大きくて安定感もあるのに、畳むのは楽ちん!ハンドルの高さも3段階に調節できて、荷物がいっぱい入るので、早速出番が多いです」と大活躍していることを明かした。

フォロワーからは「ママさんキレイでかわいい」「ベビちゃん見て微笑んでるトリちゃん尊い」「すてき」「可愛いママ」などの声が寄せられた。

トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表。今年2月に第1子女児を出産した。