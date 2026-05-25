名優ハリソン・フォードは、代表作『インディ・ジョーンズ』シリーズのテーマ曲「レイダース・マーチ」を無意識のうちに口ずさんでいるようだ。

2023年より、Apple TVのコメディドラマ「シュリンキング：悩めるセラピスト」に出演中のフォード。同社のFYCイベントでは、「シーズン3に登場した『インディ・ジョーンズ』オマージュについてどう思うか？」との質問が投げかけられた。劇中には、フォード演じるセラピストのポールが「レイダース・マーチ」を口ずさむシーンも含まれている。

これに対し、「実は、自分が口ずさんでいたメロディが『インディ・ジョーンズ』のものだとわかっていなかったんです」とフォード。この回答に出演者・スタッフが爆笑すると、「誰もが知っている馴染みの曲だと思っただけなんだよ！」と付け加えた。共同クリエイターのビル・ローレンスによると、「あれはハリソンがどんな部屋に入る時でも口ずさむ曲」だという。

なおシーズン3では、『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』（1989）で聖杯を選ぶシーンの「Choose wisely（正しく選べ）」というセリフも用いられていたが、フォードはこれにも気づいていなかったという。共演者のマイケル・ユーリーに元ネタを指摘されると、「ああ、そうだったな！」と返して笑いを誘った。

「シュリンキング：悩めるセラピスト」シーズン1～3はApple TVで配信中。

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