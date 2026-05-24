【京都4R】スノースケープが4馬身差圧勝…クールモアのS.マグニア氏がJRA初勝利

5月24日、京都競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、スノースケープ（牝3・栗東・中内田充正）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のティタノマキア（牝3・栗東・池添学）、3着にスフィダンテ（牡3・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。

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断然人気に応える完勝

単勝1.6倍の支持を集めた川田将雅騎乗の1番人気、スノースケープが4馬身差の圧勝を飾った。この勝利で、同馬を所有するS.マグニア氏はJRA初勝利をマーク。S.マグニア氏は、アイルランドを拠点とする世界的生産グループ「クールモアスタッド」の総帥、ジョン・マグニア氏の妻としても知られる。レースでは好位からスムーズに流れに乗り、直線で早々と先頭へ。そこから一気に後続を突き放し、4馬身差の完勝劇を演じた。

スノースケープ 2戦1勝

（牝3・栗東・中内田充正）

父：Frankel

母：Shadow Hunter

母父：Arcano

馬主：S.マグニア

生産者：Capital Bloodstock