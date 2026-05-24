病から見事に復帰！女優デビューも検討中のTWICE・ジョンヨン、美デコルテあらわな衣装姿

ガールズグループTWICEのジョンヨンが、自信に満ちあふれた自撮りを公開した。

5月24日、ジョンヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】見違える…ジョンヨン、美デコルテあらわに

キャプションには、何も綴らず、複数枚の写真を共有した。写真は、コンサート会場で撮影されたもので、着飾った姿である。

彼女は、公演会場で華やかな衣装を着て、フルメイクをしており、その輝かしい姿はまるで女神を見ているかのようだ。特に、引き締まった体型が目を引く。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

これに先立ち、ジョンヨンは2020年、頚椎椎間板ヘルニアの治療のためにステロイドを服用していた際、副作用によってクッシング症候群を患い、体重増加などを経験した。ジョンヨンは、姉で女優のコン・スンヨンに関するインタビューのなかで、「私が精神的につらかった時期」と話し、涙を見せた。

なお、ジョンヨンは女優としてデビューする予定だ。最近、映画『新兵：ザ・ムービー』（原題）側の関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ジョンヨンさんに劇中の看護将校役をオファーし、両者ともに前向きに検討している」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。