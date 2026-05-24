「odds and ends」の意味は？イラストをよく見て考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「odds and ends」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「がらくた／雑多なもの」でした！
「odds and ends」は、「がらくた／雑多なもの」という意味のフレーズ。
「odd」が「余りやばらばらな物」を意味し、「end」が「端や断片」を意味する言葉です。これが組みあわさって「あちこちから集まった断片」つまり「がらくた／雑多なもの」を表していますよ。
「Her desk is covered with odds and ends.」
（彼女の机の上は、がらくただらけだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部