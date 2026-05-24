「odds and ends」の意味は？イラストをよく見て考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「がらくた／雑多なもの」でした！

「odds and ends」は、「がらくた／雑多なもの」という意味のフレーズ。

「odd」が「余りやばらばらな物」を意味し、「end」が「端や断片」を意味する言葉です。これが組みあわさって「あちこちから集まった断片」つまり「がらくた／雑多なもの」を表していますよ。

「Her desk is covered with odds and ends.」

（彼女の机の上は、がらくただらけだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。