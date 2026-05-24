大阪限定のザ・キャラメルクラウンが新宿初登場♡話題の生食感サンドも

大阪で連日行列を生み出しているキャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN（ザ・キャラメルクラウン）」が、ついに新宿エリアに初登場♡2026年5月28日（木）～6月10日（水）の期間限定で、「京王百貨店 新宿店 MB階 菓子売場イベントスペース」にポップアップストアをオープンします。とろけるキャラメルと芳醇なバターの香りが重なり合う贅沢な味わいは、自分へのご褒美にも手みやげにもぴったりです。

生食感が魅力の人気サンド

ブランドを代表する「THE バターキャラメルサンド」は、とろ～り濃密なバターキャラメルを楽しめる新感覚スイーツ。

最大の特徴は、“メルティローブ製法”によって仕上げた、とろけるような生食感です。

熱々のバターキャラメルを丸ごとフォンダンで包み込み、さっくり軽やかなバターサブレでサンド。ひと口食べると、芳醇なバターのコクと濃厚キャラメルの甘さが口いっぱいに広がります。

「THE バターキャラメルサンド」は、5個入1,188円（税込）、8個入1,944円（税込）、12個入2,916円（税込）で展開。

スタイリッシュなキャラメルカラーのパッケージもおしゃれで、ギフト需要の高い注目商品です♪

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

香ばしさ広がるラインナップ

ポップアップでは、キャラメル好きにはたまらないスイーツが勢ぞろい。

「キャラメルミルフィーユ」は、108層の軽やかなパイ生地に、優しい甘さのバターキャラメルショコラクリームをサンド。

さらにアーモンドスライスをまとわせ、フロランタン風に焼き上げています。サクサクとカリッとした食感が重なり、香ばしい余韻を楽しめる一品です。5個入1,080円（税込）で販売されます。

また、「キャラメルケーキ」は、濃厚なビターキャラメルペーストをしっとりジューシーなバターキャラメルケーキで包み込んだ王冠型スイーツ。

ニュージーランド産バターの豊かな香りと、タルト生地の食感がアクセントになっています。4個入1,134円（税込）です。

さらに、「キャラメルクラウン ギフト」は、3種のバターキャラメルスイーツを贅沢に楽しめる詰め合わせ。12個入3,240円（税込）、20個入5,400円（税込）で、大切な人への贈り物にもおすすめです。

新宿で楽しむ限定スイーツ

「THE CARAMEL CROWN」は、“黄金に輝くキャラメルの王冠”をテーマに誕生した話題のスイーツブランド。

阪急うめだ本店限定ショップとしてスタートし、その美味しさと世界観で多くのファンを魅了してきました。

今回の新宿ポップアップでは、大阪でしか味わえなかった人気スイーツを実際に購入できる貴重な機会。

キャラメルの甘さだけでなく、バターの香ばしさや食感のコントラストまで楽しめるので、スイーツ好きならぜひチェックしたいイベントです。

おわりに

とろけるキャラメルと芳醇なバターが織りなす「THE CARAMEL CROWN」のスイーツは、一度食べると忘れられない贅沢な味わい♡

大阪限定として人気を集めてきた話題のブランドを、新宿で楽しめるこの機会は見逃せません。自分へのご褒美はもちろん、センスのいい手みやげとしても喜ばれそう。

香ばしく濃厚なキャラメルの世界に、ぜひ浸ってみてはいかがでしょうか。