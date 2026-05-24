新しい「防災気象情報」5月28日運用開始　河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮について5段階レベルの数字をつけて発表

5月28日から運用が始まる「新しい防災気象情報」について、フジテレビ・災害対策チーム気象庁担当の粕尾祐介記者と詳しく解説します。

――「新しい防災気象情報」とはどういったもの？

一言でいいますと、気象警報の名称が大きく変わり“レベル”をつけて発表されます。

いつ逃げれば良いのか、“レベル”で判断ができます。

今運用されている防災気象情報には、「洪水警報」や「土砂災害警戒情報」といった聞きなじみのあるものがありますが、よく見ると整合性がとれていない警報がいくつかあります。

例えば「高潮特別警報」です。

「大雨特別警報」は最も高い警戒レベルに位置していますが、「高潮特別警報」は上から2番目でした。

このように、気象警報と警戒レベルの関係が分かりづらいとの指摘があり、気象庁は有識者と検討をすすめ、28日からは「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、「レベル5 氾濫特別警報」や「レベル3 大雨警報」など、5段階レベルの「数字」をつけて発表します。

そして、レベル4には「危険警報」という聞き慣れない名称があります。

この「危険警報」は今回新設されたもので、気象庁はレベル4の「危険警報」が出ている間に、自治体から発表される避難情報に従い、危ない場所にいる人は全員避難する事が大切としています。

23日に沖縄県で線状降水帯が発生して「土砂災害警戒情報」が発表されましたが、28日からは「レベル4 土砂災害危険警報」になります。

また、レベル5の「特別警報」が発表されると、災害が切迫しているか、すでに発生している可能性がある極めて危険な状態です。

避難所へ移動することがかえって危険な場合もあるため、近くにある頑丈な建物や高い建物に上がる、または自宅の2階以上に上がり、崖など危険な場所から最も離れた部屋に移動するなどしてください。

普段から避難場所へのルートの確認を家族で話し合ったり、ハザードマップを見て自分の住んでいる地域でどのような災害リスクがあるか把握していくことも大切です。