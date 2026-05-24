小芝風花が主演を務めるBS時代劇『あきない世傳 金と銀』の完結編が、2026年度冬にNHK BSプレミアム4K・NHK BSで放送されることが決定した。

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本作は、髙田郁の同名小説を原作とする時代劇シリーズ。商いの神髄である「買うての幸い、売っての幸せ」を軸に、物の売れない時代に汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡めて描いてきた。

2023年12月から2024年2月にかけてBSリニューアル開局記念ドラマとして『あきない世傳 金と銀』がスタート。2025年4月から5月に『あきない世傳 金と銀2』、2026年4月から5月に『あきない世傳 金と銀3』が放送され、2026年度冬放送予定の『あきない世傳 金と銀 完結編』でシリーズはフィナーレを迎える。

シーズン3では、幸（小芝風花）が枡吾屋（髙嶋政伸）を退け、五鈴屋江戸店にいつものにぎわいを取り戻した。一方、幸は賢輔（佐久間悠）の思いを知りながら、五鈴屋のため9代目を賢輔に継がせることを決めている。

完結編は、髙田郁による原作「特別編上下巻」をベースに、五鈴屋を100年続く店にするためのその後の幸と賢輔の物語、惣次（加藤シゲアキ）の思い、江戸本店の支配人・佐助（葵揚）の恋物語、惣次のもとから去ったお杉（大西礼芳）のその後、8代目の周助（泉澤祐希）の悲願の物語が描かれる。さらに、江戸所払いになった結（長澤樹）のその後の人生も完結編で明かされ、姉妹の物語にも結末がつけられる。

脚本は山本むつみ、音楽は未知瑠が担当。語りは森田美由紀アナウンサーが務める。

小芝風花（幸役）コメント

『あきない世傳 金と銀 完結編』の制作が決定いたしました。シーズン3にまで渡って幸を、そして五鈴屋の成長を見届けて頂きましたが、今回は完結編らしく、結のその後や、恋の行方など、商いとは少し違う人間模様などもご覧頂けたらなと思います。約3年間幸を演じさせて頂きましたが、私はこの役が、この作品が、そして携わっている皆さんが大好きです。おそらく最後となるこの完結編を、ぜひ楽しみに待っていてくださると嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）