兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件で、県警は２４日、娘に対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（４２）の逮捕状を取り、全国に指名手配したと発表した。

大山容疑者は所在がわかっておらず、県警は写真を公開し、行方を追っている。

指名手配は２３日付。県警によると、大山容疑者は約１０年前、母娘の住宅の隣に住んでいたという。県警は大山容疑者と母娘の間にトラブルがなかったかどうかなど詳しい経緯を調べる。

殺害されたのは、この家に住むいずれも無職の田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）。

県警によると、１９日午前、澄恵さんが１階玄関付近で、千尋さんがすぐそばの廊下でそれぞれあおむけに血を流して倒れているのが見つかった。

司法解剖の結果、死因は澄恵さんが失血死、千尋さんが出血性ショックだった。ともに首を深く刺されたことが致命傷で、上半身に複数の刺し傷があり、身を守ろうとした際にできる防御創も確認された。死亡したのは１３日頃と推定された。

住宅内で凶器は見つからず、県警は２１日に殺人事件として捜査本部を設置。現場となった住宅内に荒らされた形跡は確認されておらず、室内には通帳や紙幣が入った財布が残されていた。母娘に着衣の乱れはなかった。