◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 清水１―２Ｇ大阪（２４日・ＭＵＦＧ国立）

Ｇ大阪は途中出場したＦＷ南野遙海の２ゴールで清水に２―１と勝利し、百年構想リーグの西地区５位でレギュラーシーズンを終えた。２２歳の南野は、この日の２得点で得点ランキングでは５位タイとなる７点目となった。

ＡＣＬ２の優勝後、初となるリーグ戦。同大会でＭＶＰに輝いたＦＷジェバリら主力の一部を欠く中で、前半は０―０で終えた。後半１３分には、清水に先制点を許して追う展開に。しかし後半１５分、ＦＷ宇佐美貴史に代わって途中出場した南野が流れを変えた。直後の同１６分、左サイドをオーバーラップしたＤＦ初瀬亮のクロスに頭で合わせて同点に。さらに同３０分、南野とともに途中出場して右サイドに入ったＭＦ名和田我空の低いラストパスに反応してシュートを放つと、これがＤＦに当たってゴールへ吸い込まれた。

リード後は中盤に１８歳ながらこれがリーグ戦５試合目の出場となるＭＦ山本天翔、本来はサイドバックが主戦場のＤＦ中野伸哉を左ＭＦに入れて中盤の強度を高め、リードを守り切ったＧ大阪。最後は１８歳の守護神ＧＫ荒木琉偉や１９歳ＭＦ名和田、そして山本と３人の１０代選手がピッチに立った中で勝ちきり、満員の国立でレギュラーシーズンを締めくくった。