【カンヌ＝浅川貴道】第７９回カンヌ国際映画祭で２３日夜（日本時間２４日未明）、コンペティション部門の授賞式が開かれ、「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）に主演した岡本多緒さん（４１）とフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん（４９）が、共同で女優賞を獲得した。

日本人が同賞を受賞するのは初めての快挙だ。

同作は、偶然出会ったことから特別な絆を育む、似た名前を持つ女性２人の物語。介護施設長として理想の介護のあり方に悩むマリールーを演じたエフィラさん、末期がんを患う演出家の真理を演じた岡本さんがしなやかな存在感を放ち、作品を輝かせた。舞台のほとんどがパリ。岡本さんは撮影の１０か月前から準備し、フランス語のせりふをこなした。

授賞式で、岡本さんは感動で言葉を詰まらせながらスピーチ。英語で、「私のような平凡な日本人女優がここに立っていられるのは、素晴らしい監督のおかげです。夢さえも超えています」と濱口監督への感謝を口にした。「彼（濱口監督）は私たちの最高の部分を見つめてくれた」と述べたエフィラさんと、映画の続きのように固く抱き合い、歓喜の涙を流した。

濱口監督は、入念なリハーサルと、脚本を徹底的に読み込ませる独自の演出法で知られる。２０１５年の「ハッピーアワー」では、演技経験のほとんどない女性４人に、ロカルノ国際映画祭の最優秀女優賞をもたらした。客席で目を潤ませながら２人のスピーチを聞いていた濱口監督は、授賞式の後に「このお二人がいたからこその映画。本当にうれしいです」と祝福した。同作は６月１９日に公開される。

最高賞のパルムドールは、ルーマニアのクリスティアン・ムンジウ監督の「フィヨルド」が受賞。コンペ部門に出品されていた、是枝裕和監督の「箱の中の羊」と深田晃司監督の「ナギダイアリー」の受賞はならなかった。

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コンペ部門のその他の賞は次の通り。

▽グランプリ＝「ミノタウロス（アンドレイ・ズビャギンツェフ監督）▽監督賞＝ハビエル・カルボ、ハビエル・アンブロッシ両監督（「ブラックボール」）、パヴェウ・パヴリコフスキ監督（「ファザーランド」）▽脚本賞＝エマニュエル・マレ（「ア・マン・オブ・ヒズ・タイム」）▽審査員賞＝「ドリームアドベンチャー」（バレスカ・グリーゼバッハ監督）▽男優賞＝エマニュエル・マッキア、バランタン・カンパーニュ（「コワード」）