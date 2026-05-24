競泳女子の池江璃花子（25）は5月20日に自身のInstagramを更新し、オーストラリア・シドニーで開催されたSydney Open 2026に出場したことを報告した。投稿では、久しぶりのシドニーで4レースを泳げたことを明かし、パンパシフィック選手権やアジア大会に向けて、さらに頑張っていく思いをつづっている。

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公開された写真では、プールサイドで池江が仲間と並び、メダルを手に笑顔を見せている。日本代表のウエア姿で肩を寄せ合う集合ショットからは、大会を終えた充実感が伝わってくる。別カットでは、円卓を囲んで中華料理を楽しむ会食ショットも披露され、競技中とはまた違うリラックスした表情をのぞかせている。

【画像】シドニー大会でメダルを手に笑顔を見せる池江（画像は池江璃花子公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「池江璃花子選手が元気に泳いでいるのが、長年のファンとして嬉しいです。パンパシ、アジア大会、楽しみにしています」「仲間がいてセカンドホーム的オーストラリアでの大会、元気、パワー！」「池江璃花子選手頑張ってますね、メダルが沢山ですね」「元気に食べてる姿も好きです」といった、今後の大会へ向かう池江を応援する声が寄せられている。