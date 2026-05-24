SNS発のバイラルヒットでアジアを席巻！韓国出身新人アーティスト・Gyubinがメジャーデビュー決定し、ジャケ写も初公開
SNSから人気に火が付いた注目のアーティスト・Gyubin（ギュビン）の日本メジャーデビューが決定した。
■グローバルな歌声で人気の歌姫がついに日本で本格デビュー
デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻。日本国内でも、Instagramトレンド音源・Spotify バイラルチャート・Billboard Japan 週間チャートで続々と1位を獲得し、累計3600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録しているGyubin。
高い歌唱力に加えてギター・ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語・英語・日本語の３か国語に通じる語学力を持つなど、その確かな実力で注目を集めてきた。
そんな Gyubin が新潟県長岡市で開催された音楽フェス『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026』に出演。昨年11月にリリースした日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」をはじめとする全7曲を披露した。
大好きだというシンガーソングライター・あいみょんの「マリーゴールド」をアコースティックギターの弾き語りで披露し、続いて韓国でリリースした自身の楽曲「LIKE U 100」でエレキギターをかき鳴らすなど、様々な表情でオーディエンスを魅了。MCも全て勉強中の日本語で流暢に披露し、観客を驚かせた。
そしてステージの最後に「6月12日に日本メジャーデビューが決定しました！」と発表。
「“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました」と語り、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」を披露。透明感のある伸びやかな歌声を長岡に響かせた。
そんな新曲「You Light Up My Life」のジャケット写真も解禁。これまでのフレッシュなGyubinの姿とはまた違った、洗練された大人っぽい魅力を感じさせるビジュアルとなっている。
楽曲は6月12日0時より順次配信がスタート。17歳の韓国デビューから約2年が経ち、表現力や語学力など、日々凄まじい成長を見せるGyubin。今後の日本での活動に期待しよう。
■『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026』セットリスト
M01. CAPPUCCINO
M02. Evergreen
M03. マリーゴールド(cover)
M04. LIKE U 100
M05. Really Like You (Japanese Version)
M06. Satellite
M07. You Light Up My Life
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Really Like You (Japanese Version)」
https://lnk.to/ReallyLikeYou_JP
■【動画】「Really Like You (Japanese Version)」MV
■関連リンク
Gyubin OFFICIAL SITE
https://gyubin.bstage.in