SNS発のバイラルヒットでアジアを席巻！韓国出身新人アーティスト・Gyubinがメジャーデビュー決定し、ジャケ写も初公開

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SNSから人気に火が付いた注目のアーティスト・Gyubin（ギュビン）の日本メジャーデビューが決定した。

■グローバルな歌声で人気の歌姫がついに日本で本格デビュー

デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻。日本国内でも、Instagramトレンド音源・Spotify バイラルチャート・Billboard Japan 週間チャートで続々と1位を獲得し、累計3600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録しているGyubin。

高い歌唱力に加えてギター・ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語・英語・日本語の３か国語に通じる語学力を持つなど、その確かな実力で注目を集めてきた。

そんな Gyubin が新潟県長岡市で開催された音楽フェス『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026』に出演。昨年11月にリリースした日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」をはじめとする全7曲を披露した。

大好きだというシンガーソングライター・あいみょんの「マリーゴールド」をアコースティックギターの弾き語りで披露し、続いて韓国でリリースした自身の楽曲「LIKE U 100」でエレキギターをかき鳴らすなど、様々な表情でオーディエンスを魅了。MCも全て勉強中の日本語で流暢に披露し、観客を驚かせた。

そしてステージの最後に「6月12日に日本メジャーデビューが決定しました！」と発表。

「“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました」と語り、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」を披露。透明感のある伸びやかな歌声を長岡に響かせた。

そんな新曲「You Light Up My Life」のジャケット写真も解禁。これまでのフレッシュなGyubinの姿とはまた違った、洗練された大人っぽい魅力を感じさせるビジュアルとなっている。

楽曲は6月12日0時より順次配信がスタート。17歳の韓国デビューから約2年が経ち、表現力や語学力など、日々凄まじい成長を見せるGyubin。今後の日本での活動に期待しよう。

■『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026』セットリスト

M01. CAPPUCCINO

M02. Evergreen

M03. マリーゴールド(cover)

M04. LIKE U 100

M05. Really Like You (Japanese Version)

M06. Satellite

M07. You Light Up My Life

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Really Like You (Japanese Version)」

https://lnk.to/ReallyLikeYou_JP

■【動画】「Really Like You (Japanese Version)」MV

■関連リンク

Gyubin OFFICIAL SITE

https://gyubin.bstage.in