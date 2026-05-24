女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。デビュー当時の厳しかった事務所のルールを振り返った。

佐々木は地元秋田の雑貨店でアルバイトをしていた16歳当時、「週刊ヤングジャンプ」のスタッフから声を掛けられ撮影した写真で「週刊ヤングジャンプ ギャルコン」の初代グランプリに選ばれた。その後芸能事務所にスカウトされ、18歳で上京し、芸能活動を始めたという。

「そこからモデル業になって。楽しいというのと、私そんな前に出るタイプじゃないのになって思うのと。思っている間にページの数が増えていって」と打ち明けた。

「仕事をする時間が増えて。プライベートがなくなったり」と佐々木。当時の事務所のルールは「20歳まで恋愛禁止」「18歳の時の門限は夜9時」「19歳の時の門限は夜10時」「帰宅したら事務所に報告」と紹介された。

当時は帰宅したら「報告しないといけないので」と話したものの、加藤は「でも報告したら出ていくでしょう？」と直球質問。佐々木は「うん？」と思わせぶりに首をかしげ、「いやいや、行ってないですよ、行ってないですよ」と笑顔で否定した。

「意外とほかのモデルさんとかは、全然門限なかったんですよ。うちの事務所の先輩とかも門限なかったから、たぶん私が相当何かやらかすんじゃないかって…」と明かすと、加藤は「やったか？」とさらに切り込んだ。

「やったか？」と手でタバコを吸うしぐさをしてみせ、佐々木は「やってない、やってない」と苦笑い。それでも「1日だけ絶対連絡も取らないっていう反抗してやった日があって。何か凄い縛られすぎて」とぶっちゃけた。

加藤は「“ジャーマネうるせえ！”みたいな」と続け、佐々木は「頑張って育てようとしてくれている気持ちも分かるんですけれども、反抗したくなっちゃって。電話も出なかったら、メールで“警察呼ぶよ”ってなって」。結局「ヤバいってなって。すぐマネジャーに返したんですけれど」と振り返った。

ルールは20歳になるとなくなったと言い、「“これからは恋愛禁止じゃなくなるけど、分かっているよね”みたいな。ファンの方々もいらっしゃるよということで」とほほ笑んだ。