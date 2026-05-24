フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。自動車の運転免許を取得したことを報告した。

「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜!!やったーっっっ」と報告。運転免許証の写真を公開した。

「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と明かし、「そんな我が家でしたが、さっそく初運転してきました！」と初めての運転も報告した。

「初ドライブは、同乗した母の方が緊張していたし、LINEで報告した父からも…“お、、おめでとう、、あせらずゆっくり 安全第一でね”…と、なぜかビクビクした返信が。笑」と両親の反応も赤裸々告白。「もういい歳なのに、いくつになっても子は子なのでしょうね笑」とユーモアたっぷりにつづった。

「“安全運転”この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と締めくくった。

新井アナは2023年4月、一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子長男、昨年4月に第2子長女を出産した。