お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が24日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身が考案した、フジテレビ放送のお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」で先輩芸人たちも見たかったという声について言及した。

ツッコミ芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。色や数字など、独特なお題が出ることが特徴となっている。出場者の選定、得点の判定などを粗品が一手に担い、X（旧ツイッター）トレンドで1位になるなど大きな話題を集めた。

挑戦者の平均年齢が33.7歳ということも強調していたが、そこで「フット後藤さんとか、千鳥ノブさんも見たい」という声も寄せられていたという。これに粗品は「そりゃ見たいやろう、おもろいもん。先輩の可能性もあったんですけど、いろいろあって“今回は俺らでやろか”ってなりましたね」と返す。

また「最初から先輩抜きでやろうということではなくて、紆余（うよ）曲折があって。自分が審査しますからね。先輩もなかなか出づらいやろうということで、あんまり集まらんかったということもあって。なので、このメンバーになりましたね」と説明していた。