京都6R・3歳1勝クラス

中央競馬は24日に3場で行われ、京都6R・3歳1勝クラス（ダート1900メートル）でボクマダネムイヨ（牡3、東田）が圧勝した。珍名馬が快走し、ファンの間に衝撃が走った。

単勝2.0倍の1番人気に支持されたボクマダネムイヨ。道中は中団を追走した。8番手で最後の直線に向くと末脚全開。2着馬に5馬身差をつける快勝だった。

このレースの発走は午後0時40分頃。眠いどころか目の覚めるような勝ちっぷりで、場内の実況でも何度も名前が呼ばれた。X上の競馬ファンからも様々な声が上がる。

「ホンマに目が覚めるようなレースでしたね」

「もうお昼なのに名前はボクマダネムイヨで5馬身差って強すぎる」

「眠いのに強い」

「覚醒しとるw」

「君そんな強かったの」

「ネムイヨくんほんと直線ちゃんと起きるよね」

「ボクマダネムイヨ そんな寝ぼけたようなヤツが ぶっちぎってるwww」

ボクマダネムイヨは父クリソベリル、母イイコトバカリ（母の父エンパイアメーカー）の血統で通算6戦2勝。馬名意味はもちろん「僕まだ眠いよ」。



（THE ANSWER編集部）