３歳牝馬で争われるオークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）は、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が直線で一気の末脚で樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇。Ｘ（旧ツイッター）では、今村聖奈騎手の関連ワードがトレンド上位を占めるなどＳＮＳでは「今村祭り」となっている。

ジュウリョクピエロはパドックでもイレ込む面を見せるなど不安を抱える状況だったが、スタンド前の発走でもスムーズに１６番枠からスタートを切った。道中はいつも通りに後方でエネルギーを温存。１０００メートル通過が６２秒２のスローペースでも鞍上はじっと馬を信じて最終コーナーを迎えた。直線入り口でも絶望的なポジションだったが、残り４００メートルからスパート。馬群を縫うように上がってくると、最後は先に抜け出したルメール騎手やレーン騎手の名手らを退けて、首差で差し切った。上がり３ハロンは最速タイの３３秒１。

すでにジュウリョクピエロは凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の登録も済ませている。寺島調教師は「本当はオークスの結果を見てからにしたかったけど、締め切りが早いので、オーナーの了承を得て、登録しました」と説明。父は２０１２年、２０１３年と２年連続で２着だったオルフェーヴル。特に２０１２年に直線で一度、完全に抜け出した走りは、近年で最も世界の頂点に近づいたレースと言われる

ＪＲＡ所属の女性騎手では初めてのＧ１制覇にＳＮＳでも祝福の声が相次いでいる。「忘れな草賞の末脚は本物だったなぁ」「感動した！完璧な騎乗！」「とんでもないものを見た実感」「本当におめでとうございます」「あそこから割ってくるのもえぐい」「伝説の始まりにすぎなかったってなるといいな」「凄い！！感動した！！」「日本人女性騎手がＧ１を鮮やかに勝つ日が見れて嬉しい」「日本競馬史に、新たな伝説が刻まれた」「凱旋門賞も獲っちゃえ」「ルメールとレーンという名手２人を抑えてるのも凄い」「やってくれました」「これは競馬界に激震が走りましたね！」「かっこよすぎて感極まってる」などの反応が寄せられている。