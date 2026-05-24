ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。驚異のジャンプ力を披露した。



【写真】どれだけ飛んでるの!?ポーズも美しいです

「#旅サラダ ありがとうございました」と出演番組の感謝を記し。「コレうまは #父母ヶ浜 が有名な香川県 三豊市」と担当コーナーで出かけた場所を紹介。「・ほりたてタケノコのお刺身＆天ぷら＆炊き込みご飯・うどんのようなモチモチ太麺の讃岐ラーメン・にがり生産量日本一の場所にあるカフェ にがり衛門を取材しました！」とつづり、「生のタケノコを竹林で食べるのが夢だったので嬉しかったです 梨のような優しい甘さで美味しかった、、！」と振り返った。



続けて「父母ヶ浜は幻想的で思わずスタッフともどもテンションが上がり、大量に写真を撮りました 2枚目は最近頑張り始めたクラシックバレエのジャンプ」と、日本のウユニ塩湖と呼ばれる幻想的な場所で華麗なジャンプをする瞬間をとらえたショットを掲載。「来週はふたたび #高松市 からです」とした。



フォロワーからは「身体が柔らかく凄いジャンプ力ですね」「キレイな形してるし、AIかと思った」「美しいT字にスゴイジャンプ力」などの声が寄せられた。



大仁田アナ2000年9月23日生まれ、25歳。兵庫県出身。神戸大学卒業後、2023年にABCテレビ入社。「朝だ！生です旅サラダ」(土曜、前8・00)などを担当。大学時代に全国の大学生・専門学校生の中から日本一を決めるミスコン「ミスユニバーシティ2020」で準グランプリに輝く。お酒が好きで日本ソムリエ協会が認定する日本酒の資格「SAKE DIPLOMA」を持つ。阪神タイガースの大ファン。 最近、高校まで続けていたクラシックバレエを再開した。



（よろず～ニュース編集部）