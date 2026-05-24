サプライズ結婚発表から数日後、米マット最高峰で活躍する女子プロレスラーたちがプライベートで集結。豪華メンバーがおなじみのポーズで写真に収まるオフショットが話題となっている。

【画像】日本人女子軍団、すっぴん姿で“あのポーズ”

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが20日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。先日結婚発表を行なったWWE女子スーパースターのイヨ・スカイや、共にWWEで活躍するジュリアなどが元気に“イヨポーズ”で写真に収まった。

この写真は、イヨがパートナーであるNARAKUとの結婚を電撃発表してからわずか数日後に撮影されたものとみられる。道場の青いマットの上で、イヨをはじめ、ジュリアや白川未奈らはすっぴんにトレーニングウェアという飾らない姿を披露。全員が笑顔で、イヨの代名詞である両手の人差し指で自分を指し示す“俺だ俺だ俺だ”ポーズを決めており、過酷な練習の合間に仲間たちが一丸となってイヨのゴールインを祝福しているかのような、ハッピーな空気感が画面越しにも伝わってくる。

同アカウントは「Tuesday Morning（火曜日の朝）」とテキストを添えて写真を公開。WWEのトップ前線を走るイヨ、同じくWWEで強烈な存在感を放つジュリア、世界を舞台に縦横無尽の活躍を見せる白川未奈という、現在のプロレス界を牽引する才能豊かな日本人トリオの揃い踏みは極めて豪華だ。坂井澄江らレジェンドと共に、団体の壁を越えて切磋琢磨するファイターたちの絆が伺える。

この投稿に対し、ファンからは「皆さんがトレーニングで楽しい時間を過ごせますように」「イヨにジュリア、そしてミナ。才能のある女性の素晴らしいトリオ」「イヨ！結婚おめでとう！！」「いい笑顔」などと温かいコメントが寄せられていた。

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