中川翔子の父・中川勝彦さん“生きた証”特別上映へ 貴重フィルム「知らなかった！」「わたしも観に行くつもり」
タレントの中川翔子が、24日までに自身のXを更新し、1994年に32歳で亡くなった父・中川勝彦さんの特別な映画が上映されると告知した。
【写真】中川翔子の父・中川勝彦さんが主演、手塚治虫さん長男が監督した映画『SPh』の場面カット
「父、中川勝彦が 手塚眞監督が撮影した自主映画『SPh（エスフィ）』が特別にフィルムにて上映されます。40年以上前だそうです。知らなかった！わたしも観に行くつもりです。どうか、みなさま 父の生きた証のひとつ。観に来てください！」と、映画の場面カットを添えて呼びかけた。
手塚眞氏は、漫画家・手塚治虫さんの長男で、映画監督としても活躍する。『SPh』は1983年に撮られた自主映画。翔子の父・勝彦さんが主演を務めた。
東京・ラピュタ阿佐ヶ谷で、5月27日から6月2日まで上映される。
【写真】中川翔子の父・中川勝彦さんが主演、手塚治虫さん長男が監督した映画『SPh』の場面カット
「父、中川勝彦が 手塚眞監督が撮影した自主映画『SPh（エスフィ）』が特別にフィルムにて上映されます。40年以上前だそうです。知らなかった！わたしも観に行くつもりです。どうか、みなさま 父の生きた証のひとつ。観に来てください！」と、映画の場面カットを添えて呼びかけた。
手塚眞氏は、漫画家・手塚治虫さんの長男で、映画監督としても活躍する。『SPh』は1983年に撮られた自主映画。翔子の父・勝彦さんが主演を務めた。
東京・ラピュタ阿佐ヶ谷で、5月27日から6月2日まで上映される。