俳優の木村文乃さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。第二子が誕生したことを報告しました。



【写真を見る】【 木村文乃 】 第2子誕生を報告 「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」 第1子妊娠報告時と同様の「赤ちゃんのはし置き」を添えた手料理写真を公開





投稿では「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています。」と綴っており、現在の生活の様子を伝えています。







木村さんは定期的に自身の手料理をインスタグラムに投稿することで知られていますが、この日もいつも通り、色鮮やかな手料理の写真を公開。料理を背景に小さな手のひらの上に赤ちゃんのはし置きが乗せられた写真が公開されました。







また、「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ。」とコメント。この日の食卓にはぶたじゃが、焼きサケ、キャベツの千切りサラダ、トマト、ほうれん草のおひたし、めかぶ、お豆腐とわかめのおみそ汁、雑穀米ごはんが並んでいます。







木村さんは2023年3月に第一子の妊娠を公表した際も、インスタグラムに手料理の写真を添えて報告していました。そのときは「夫婦と赤ちゃん」のはし置きとともに「こんな私の元にもコウノトリさんがやってきてくれました。訪れてくれた奇跡を大切に、のんびり穏やかに育んで行きます」とコメントし、古くからの友人で同世代の一般男性との結婚も同時に発表していました。







この投稿に「文乃さん第二子誕生おめでとうございます」「なんて嬉しいご報告!! 2人目ですかぁ ますます賑やかに楽しくなりますね」「お身体無理せず、文乃ちゃんも、ベビたんたちも、家族みーんな健やかに過ごせますように」「チビちゃんのかわいいお手手のお箸おきもかわいい赤ちゃん」などの声が寄せられています。



なお、所属事務所によると、木村文乃さんは「すでに仕事に復帰しており、現在、映画の撮影を行っている」とのことです。

【担当：芸能情報ステーション】