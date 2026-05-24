◇学生アメフト交流戦「長浜ひょうたんボウル」 関大20―17立命大（2026年5月24日 平和堂HATOスタジアム）

勝負どころは逃さない。第1Q、敵陣1ヤードからの関大オフェンス。QB土居翔和（2年）からハンドオフされたボールをTE勅使河原巧（1年）がエンドゾーンへ運ぶ。大学デビュー戦で決めた初TD。「みんながブロックしてくれて取れたTD。チームで奪ったものです」。殊勝な言葉で、メモリアルな瞬間を喜んだ。

第1試合に上野賢一郎厚生大臣がコイントスで登場し、盛り上がる中で迎えた第2試合の好カード。学生王者を相手にも、勅使河原は臆せず、自分のプレーに徹した。パスキャッチも2回記録し、25ヤードをゲイン。立命大の同大会連勝を32で止める一翼を担った。「パスを取った後の動きとか、まだまだですね」。厳しい自己評価が頼もしい。

ルーキーながら、昨年のRB山崎主将らと同学年の22歳。「ある意味、僕はとんでもない道を歩んできたので…」と異例の経歴を話し始めた。

生まれは米国・シアトル。アメリカ人の父と日本人の母を持つハーフで、小3の時に初めて来日した。当時住んでいたのは京都。ある日、鴨川でタッチフット「京都リトルベアーズ」の練習を見ていたところ、当時の監督に「一緒にやらないか」と声を掛けられ、門を叩いた。

小5の冬に米国へ戻り、シャンバーグ高、カーセージ大でもアメフトをプレー。大学1年で中退し、スポーツカメラマンのアルバイトをして日々を過ごしていたものの、母・博子さんから「大学だけはちゃんと出た方がいいわよ」と助言され、日本の大学へ進学することを決めた。

一昨年9月に再び日本の土を踏み、関大受験を決意。今でも日本語より英語が得意で、漢字に悪戦苦闘しながら、昨秋にAO入試をパスした。今年4月に入学するまではXリーグのSEKISUIチャレンジャーズでも活躍。さまざまな経験をしたルーキーの存在に、和久憲三監督も有形無形の力を期待する。

「練習でも、誰よりも激しいフィニッシュを見せてくれる。1年生ですけど、いろんなことを知っているし、彼を見習って、他の選手もやってくれれば…」

今後の目標を聞くと、「アメフトでチームに貢献したい。それと…」と続けた言葉が、また規格外だった。

「僕はハンドボールもやっているので、28年のロス五輪に出場したい」

実はアメリカでも、アメフトとハンドボールの「二刀流」でプレー。ハンドボールは米国U―18代表に選ばれたほどの逸材だ。現在は関大ハンドボール部にも所属。「練習が同じ日なので、きょうはアメフト、きょうはハンドボールと掛け持ちしてます」と苦笑いする。

「日本は一つのスポーツをずっと極める文化だけど、アメリカでは体の動きが違うので、みんな複数のスポーツをしている。そういう文化の違いを大学では勉強していきたい」

アメフト、ハンドボールでトップを目指す勅使河原も、普段は文学部の一学生。あふれるバイタリティがカイザースを17年ぶりの聖地へ導く。