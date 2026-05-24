＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】若隆景に贈られた“巨大すぎる”副賞

約4年ぶり25場所ぶり2度目の賜杯を抱いた小結・若隆景（荒汐）に贈られた“巨大すぎる”副賞にファン騒然。優勝の余韻に浸る土俵上に登場したビッグサイズの物体に「超デカい」「規格外過ぎる」などと驚きの声が続々と寄せられた。

2横綱2大関の休場で大混戦となった五月場所。大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制し、賜盃を抱いたのは若隆景だ。2022年春場所以来、25場所ぶり2度目の優勝を果たした。

2023年春場所で右膝前十字じん帯を損傷の大けがを負い、手術を経験した若隆景。2025年秋場所は、大関昇進に挑んだが、首痛の影響で負け越した。苦難の連続の中で、4年ぶりに抱いた賜盃、優勝インタビューでは「常に支えてくれた家族を前に優勝が出来てうれしいです」と感謝を口にした。

そんな若隆景だが、その後の各賞授与式で、視覚的な“重量感”を放つ副賞を受け取ることに。

注目を集めたのは、日仏友好杯の副賞として贈られる「巨大マカロン」だ。これはフランスを代表するパティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせを象徴する模型で、毎場所、授与式の際に土俵上に運び込まれるこの巨大なオブジェは、ファンの密かな楽しみとなっている。

先場所で優勝した霧島に贈られたのは、鮮やかなグリーン色の巨大マカロンだった。対して、今場所の若隆景に贈られたのは、“栄光の象徴”という印象のゴールドの巨大マカロンだ。

序ノ口呼出の隈二郎が巨大な金のマカロンを持って土俵に上がり、顔の前に掲げるシーンが映されると、視聴者は異様な盛り上がり。「マカロンｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!」「くまじろー！」「ナイスマカロン」「わーマカロン助かる」「隈二郎マカロン」などの声が続々と寄せられた。

その他にもこのシュールかつ華やかな授与式の様子に、「マカロンきた！！」「金マカロン！」「ゴールドマカロンw」「今場所は金w」「すごい光景だコレ」などと驚きの声が続々と寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）