バーベキュー日本一イベントに舌鼓　四万十川ではカヌー体験　25日は全国的に暑さ戻る予想

24日は全国的に日差しが少なめとなりましたが、関東では平年並みの気温に戻りました。

そうした中、各地のイベントには多くの人が集まりました。

グリルの上で焼かれる牛肉。

千葉市の幕張で行われたのは、バーベキュー日本一を決めるイベント「JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 2026」です。

予選を勝ち抜いた8チームの中から、味や見た目、調理の正確さを採点し、順位をつけます。

会場には一般の来場者が食べられるキッチンカーも出店。

列ができていたのは、2025年の大会で優勝した店で、スペアリブなどを提供しています。

スペアリブを食べた人は「おいしい。ほくほくしてる」「すごくやわらかくてスモークな感じがおいしい」と話しました。

会場では無料でアメリカンスタイルのバーベキューを体験できるイベントも開かれ、肉の焼き方などを学んでいました。

参加者からは「オイルをつけてから塩こしょう振るだけで全然（味が）違ったので最高でした」といった声が聞かれました。

24日の千葉市の最高気温は23.7度。

東京都心も24度を超え、平年並みの気温に戻りました。

一方、西日本では九州を中心に真夏日になったところも出ています。

そうした中、高知県の清流・四万十川では川の魅力を体験できるイベント「かわらっこ村まつり」が開かれ、子どもたちがカヌーに挑戦しました。

夏本番を前に、一足早いウォータースポーツを楽しんでいました。

会場では四万十川の天然アユを使ったフライも販売され、訪れた人たちが買い求めていました。

25日は全国的に暑さが戻るとみられていて、東京都心も5日ぶりに夏日となる予想です。