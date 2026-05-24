歌手でタレント中川翔子（41）が24日、都内で、双子出産後初のコミックエッセー「しょこたんの子育てクエスト ママLV．1」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

25年9月末に双子の男児を出産。不妊治療や流産の経験、巨大化するおなかとの日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、産後の育児まで自身の経験をユーモラスかつリアルに描き下ろした。出産当日もびっしり記しており「眠れない時に描いたんですけど、麻酔が効いてたとはいえ、いろんな意味でハイだったんだな」と振り返った。

育児をつづるインスタグラムには、全国の子を持つ女性たちから多くのコメントが寄せられている。「ママ友がたくさんできたような気持ち。今日も7カ月のママがたくさん来てくださって。大谷翔平さんの娘さんと同級生ですね」と笑った。

息子たちは二卵性の双子で顔も性格も異なる。中川は「弟くんが髪の毛薄いので、えがちゃん（江頭2：50）が家に遊びに来たときに『シンパシー感じる』って言って。懐いてました」と近況を明かした。このエッセーを「私の母子手帳みたいな感じ」と言い、「いつか双子に読んでもらうのが楽しみです」と話した。