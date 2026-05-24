とっても気持ちよさそうに撫でてもらうコーギーさん。撫でる手が離れると…撫でざるを得ない！？わざわざ起き上がってみせた『アピール方法』が話題になっているのです。

仕草のすべてが愛くるしい…！思わず胸がキュンとするその光景は記事執筆時点で321万回を超えて表示されており、5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：気持ちよさそうに撫でられる犬→手を離すと、『表情』が変わり…撫でざるを得ない『アピールの仕方』】

気持ちよさそうに撫でられる犬→手を離すと…

Xアカウント『@Banana_corgi7』に投稿されたのは、コーギー「あんず」ちゃんのあざと可愛すぎる行動。

この日も、大好きな飼い主さんとの『撫で撫でタイム』を満喫されていたというあんずちゃん。

撫でざるを得ない『アピールの仕方』に反響

完全に身を委ねて無防備にお腹を放り出して気持ちよさそうに撫でられていたのだといいます。

まさにご満悦といった表情を浮かべながら、ウトウトと目を細めた次の瞬間…飼い主さんの撫でる手が離れてしまったのだそう。

すると、あんずちゃんの時は完全に停止することに…。『撫でられていない』という事実を理解するまでに要した時間はわずか5秒ほど。

『信じられない…！』とでも言うかのような表情を浮かべながら、すぐさま体を起こして飼い主さんの膝をおててでトントンとタッチ。

『すみません、手が止まってますよ』とばかりにアピールしたというあんずちゃん。わざわざ体を起こして、遠慮がちながら強い意志を伝えてくれるのだといいます。

飼い主さんの手が戻ってきたら、無防備に脱力して気持ちよさそうな表情を浮かべ、再び手が離れれば数秒の硬直の後、体を起こしてアピール…と永遠の撫で撫でループが繰り広げられるのだそう。

無視できるわけがない…！あんずちゃんの撫でざるを得ない、可愛すぎるアピール方法は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「チョイチョイするおててが可愛すぎる」「なんでやめたの？って目が可愛すぎる」「お知らせしてて優しいｗ」「されてみたいです」「流石エステの常連客」「めっちゃ可愛い」などの絶賛コメントが寄せられています。

超がつくほどの甘えん坊な女の子の日常

5歳のあんずちゃんは、超がつくほど甘えん坊でユーモア溢れる女の子。

とにかく飼い主さんに撫でてもらうのが大好きで、いつも猫の「ちくわぶ」ちゃんと飼い主さんの手を奪い合っているのだといいます。

あんずちゃんが見せてくれる無防備かつ無邪気な仕草、飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす日常はコーギーの魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Banana_corgi7」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。