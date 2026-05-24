ドッグランで他の犬に吠えられ、必死に逃げていたワンコ。やっとのんびり過ごせると思ったら、ハプニングが発生して…！？投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破し、「可愛すぎる」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：他の犬から逃げていたワンコ→池の近くまできた結果…おっちょこちょいすぎる『ハプニング』】

ドッグランで他の犬から逃げたら…

TikTokアカウント「bob_frenchbulldog」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ボブ」くんがドッグランに遊びに行った時の出来事です。ボブくんがトコトコと歩いていたら、1匹のワンコが近寄ってきて吠えたそう。びっくりしたボブくんは、ぴょんっと飛び跳ねた後でフリーズ。

するとワンコが不機嫌MAXといった様子で唸り始めたので、ボブくんはその場から逃げることに。何も悪いことをしていないのに「やばいやばい…」と焦って退散する姿は、なんだかとても愛おしいです。

おっちょこちょいなハプニングに爆笑！

無事に不機嫌なワンコから離れられた後は、池の周りをのんびり歩いていたボブくん。ほっと一安心して気がゆるんでいたのか、途中でうっかり足を滑らせてしまったそう。そしてそのまま池の中に落ちるというハプニングが発生！おっちょこちょいなところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

池で遊んでいた心優しいワンコが「大丈夫！？」とびっくりして様子を見に来てくれたのですが、飼い主さんは笑いが止まらなくて救助どころではありません。幸いなことに池は小型犬でも足がつくほど浅かったので、自力で池から出ようと奮闘し始めたボブくん。池のフチにお手々をかけて立ち、なんとかして登ろうと頑張っていたそう。

自力で池から脱出

ここまでは鈍臭さを発揮していたボブくんですが、最後は意外と身軽な一面を見せて池からの脱出に成功。その後は何事もなかったかのように、ニコニコしながら走り回って遊んでいたとのこと。災難が続いても気にしないおおらかさも、ボブくんの魅力のひとつですね！

この投稿には「とんでもなくおっちょこちょいで愛おしい」「フレブルを愛すべき理由が詰まってる笑」「可愛いくて可笑しくて何回も見てしまう」といったコメントが寄せられ、ボブくんの愛おしい姿はたくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

ボブくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bob_frenchbulldog」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bob_frenchbulldog」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。