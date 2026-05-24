【付録】「夏のあれこれシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてくる！ 予約必須の『2026年MAQUIA 8月号特別版』は6月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『2026年MAQUIA 8月号特別版』（集英社）の「夏のあれこれシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号特別版』（税込1150円）。付録として、「夏のあれこれシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『2026年MAQUIA 8月号特別版』の「夏のあれこれシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が見逃せない！
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号特別版』（税込1150円）。付録として、「夏のあれこれシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
夏のスキンケアにうれしい「夏のあれこれシートマスクBOX」今回の特別付録のひとつは、「夏のあれこれシートマスクBOX」。汗や紫外線などで肌コンディションが揺らぎがちな夏のお手入れをサポートしてくれる、頼れるシートマスクのセットです。日々のスキンケアにプラスして、季節ならではの肌悩みにアプローチできる充実の内容となっています。
名門ブランドのアイテムが楽しめる「ランコム『至高の美肌ケア』BOX」もうひとつの付録は、世界的に人気の名門ビューティーブランド・ランコムによる「至高の美肌ケア」BOX。ハイブランドのスキンケアアイテムを気軽に試せる、コスメ好きにはたまらない内容になっています。シートマスクBOXと合わせて、夏のスペシャルケアを存分に楽しめる豪華なラインナップです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)