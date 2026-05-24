ずらりと並んだ「爪」の中に、1文字だけ違う漢字が隠れています。制限時間は1分！ 集中力と観察力を発揮して、別の漢字を見つけ出してみましょう。脳の活性化にもぴったりなクイズです。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

今回並んでいるのは「爪」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。

問題：「爪」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：上半分のエリアに紛れています。

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正解：瓜

正解は上から2つ目、左から2つ目の「瓜」でした。

▼解説
「爪」と「瓜」は非常に似た形をしていますが、「瓜」は中央に点のような部分があり、全体が囲まれた形になっています。「瓜」は果物の「うり」を表す漢字で、スイカやメロンなどの仲間を指します。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)