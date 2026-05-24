お笑いタレント狩野英孝（44）が24日放送の、フジテレビ系「かのサンド増刊号」に出演。オススメのダイエット方法を明かした。

今回は「ふるさと凱旋SP」とし、25年に宮城県仙台市＆栗原市で行われたロケのVTRを見ながらお笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）とともに語った。

視聴者からのお便りコーナーで、「年齢が上がるにつれて痩せにくくなってきました。運動が苦手なので、楽しみながら効果のあるダイエットを3人の体験を通じて知りたい」という相談が寄せられた。

狩野は「僕からアドバイスするとするならば…僕、毎年ホノルルマラソンでフルマラソン走ってるんで」とし、「あれもう、フルマラソンを応募しちゃったら、やるしかないじゃないですか。ぶっつけでは絶対走りきれないんで、数カ月前からウォーキングから始まり」と説明した。

富澤が「実際どうなんですか？痩せました？」と聞くと、「痩せますね。なんなら痩せたいと思うんです。1キロ落ちるだけで体軽くなるわけですから。決めちゃえばそこに向けて、ゴールに向けて頑張るんで」と明かした。

すると富澤が「ゴールがあった方がいいんだろうね」と言い、狩野は「マラソン、マジでお金かかんないですし」とオススメした。