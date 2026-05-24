G-DRAGONと複数回の熱愛説の元韓国アイドル、むくんだ顔で整形疑惑浮上？「注射は…」

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優イ・ジュヨンが、整形をしていないと明かした。

去る5月23日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、イ・ジュヨンとガールズグループ宇宙少女のダヨンが出演した。

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イ・ジュヨンは朝からカップラーメンを取り出した。カップラーメンを砕いていた彼女は、後悔しないようにスープは飲まず、麺にラーメンの粉末スープだけをまぶして食べると明かした。

前回の放送とは異なり、ソファと椅子の色が変わっていた。彼女は、前回の放送後、ネットユーザーたちの間でイ・ジュヨンの家が実家みたいだという反応を目にして、変えたと伝えた。

（写真＝MBC）イ・ジュヨン

イ・ジュヨンは、冷凍庫から保冷剤を取り出した。彼女は、「前回の放送で顔がむくんでいるのを見て、『顔に何かしたのか』と言われた。むくんでいただけで、フィラー（注射）はしていない」と堂々と明かした。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジュヨン プロフィール

1987年3月19日生まれ。デビュー前からオンライン上で“オルチャン（美男美女）”として知られた。ガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとして、2009年1月から2014年12月まで活動。2015年から本格的に女優として活動し、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『私がヒロイン！〜宿敵のビョル姉妹〜』『ハイエナ−弁護士たちの生存ゲーム−』『キス・シックス・センス』、映画『オー・マイ・ゴースト』『不滅の女神』などに出演。BIGBANG・G-DRAGONと何度か熱愛説が浮上したことでも知られる。