◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムはソフトバンクに逆転負けで球団ワーストを更新するソフトバンクに開幕８連敗の屈辱となった。新庄監督の通算３００勝に王手をかけて福岡に乗り込んだが、３タテで返り討ちにあった。

試合後の新庄監督は、３連戦で３９安打２８失点と打ち込まれた投手陣を一番に言及し、「２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと。しっかりちょっと整備してもらわないと」と、立て直しを求めた。

開幕から４９試合で２３勝２６敗。開幕前には９６勝を目指し、断トツでの優勝を目指していたが、「最低でしょ。それは最低でしょ。高い目標持ってるんで。（当初のプランと）違う、違う。でもね、まだまだ試合数あるんで、どうなるかわからないから」とした。

２６日からは敵地・甲子園で交流戦が開幕する。昨季は開幕前に勝利数を予言し、見事１１勝７敗を的中させたが、今季は、「もうこんな、球際の弱いプレーしてたら想像つけられないです」と厳しい言葉を並べた。２回２死満塁、周東の右翼線へのライナーに飛び込んだ右翼・万波がギリギリで捕球できず同点適時三塁打となる場面や、３回、二塁・カストロが正面のゴロを捕球ミスするなど球際でのプレーを厳しく指摘した。

ソフトバンクには今季８戦８敗。「強いね。強い。強い。ソフトバンクさんには勝ってないけど、最終的にどの順位にいるかなんで、大事なのは。２年前から強くなって、カモにされてるチームなかったから。今年が初めてなんで、そういう年もあるでしょう。まだ１００試合近くあるんやから、ここでへこたれててもね、仕方ないんで」と切り替えた。