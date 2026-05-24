◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、米ツアーを主戦場とする古江彩佳（富士通）は１３位で出て４バーディー、ボギーなしの６８をマークし、通算５アンダーで５位に入った。

１０番で４メートル、１２番で３メートルを沈め、１６番は６０センチのベタピン、１７番は７メートルをねじ込んで後半に４バーディーを量産。サンデーバックナインを振り返り「そこだけ気合入ってました」と笑みを浮かべた。

ショットの出球の方向性の修正など、「自分を取り戻す」をテーマに臨んだ今大会。初日は７１で２１位、２日目は７２で１３位と低調だったが、最終日にベスｔスコアをたたき出した。ブリヂストンの契約プロとして出場し、「ホステスプロとして上位で戦わなきゃいけないプレッシャーもある中で、何とか上位にいけたのはうれしい」と納得の表情を見せた。

次週は国内で調整し、２週後の全米女子オープン（６月４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）に向けて再び渡米する。「頭を使わないといけないコースの方だと思う。マネージメント力を意識しながら、やれたら。パー５でしっかりバーディを取っていけたら」とと意気込んだ。