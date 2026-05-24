◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽明大３―２法大（２４日・神宮）

明大が法大との接戦を制して連勝し、勝ち点を奪取。春のリーグ戦を９勝３敗、勝ち点４で終えた。打線は２―２で迎えた８回。先頭の３番・榊原七斗（４年＝報徳学園）が中前安打で出塁すると、５番・光弘帆高（４年＝履正社）も中前安打を放ち一、三塁とチャンスを拡大。続く６番・為永皓（１年＝横浜）が死球で満塁とし、７番・福原聖矢（４年＝東海大菅生）が中堅に犠飛を放ち、勝ち越した。投げては２番手の三浦心空（４年＝東邦）が４回２安打無失点と好リリーフで今春２勝目を挙げた。

チームは３日の立大２回戦からこれで６連勝。優勝の行方は３０日以降の早慶戦に持ち越しとなり、慶大が勝ち点を落とすと優勝が決まる。逆転のＶの可能性を残す決勝点を挙げた主将の福原は「（優勝は）他力本願ですが、とにかく今日勝たないと、勝てば慶応にプレッシャーもかけられる。粘りに粘って最後自分のところに来たので自分が決めるという気持ちで打ちました」と笑顔。昨秋に続く連覇へ、望みをつないだ。