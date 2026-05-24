【Ｊ１百年構想リーグ】特別大会タイトルは鹿島か神戸か　プレーオフ全１０試合の対戦カードが決定

Ｊ１百年構想リーグの地域リーグラウンドが２４日終了し、５月３０、３１日及び６月６日に実施されるプレーオフラウンドの対戦カード、日程が決まった。

東の１位は鹿島、西の１位は神戸で、特別大会のタイトルを懸けて戦う。東西各地区の同順位同士が対戦する。

◆プレーオフラウンド対戦カード

▼西１位―東１位（５月３０日、６月６日）

神戸―鹿島

▼西２位―東２位

Ｃ大阪―ＦＣ東京（５月３０日、６月６日）

▼西３位―東３位

名古屋―町田（５月３０日、６月６日）

▼西４位―東４位

広島―川崎（５月３０日、６月６日）

▼西５位―東５位（５月３０日、６月６日）

Ｇ大阪―東京Ｖ

▼西６位―東６位（５月３１日、６月６日）

岡山―浦和

▼西７位―東７位（５月３１日、６月６日）

清水―横浜ＦＭ

▼西８位―東８位（５月３０日、６月６日）

京都―柏

▼西９位―東９位（５月３０日、６月６日）

長崎―水戸

▼西１０位―東１０位（５月３０日、６月６日）

福岡―千葉

※第１戦は左（西のチーム）がホーム。第２戦は右（東のチーム）がホームとなる