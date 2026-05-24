【Ｊ１百年構想リーグ】特別大会タイトルは鹿島か神戸か プレーオフ全１０試合の対戦カードが決定
Ｊ１百年構想リーグの地域リーグラウンドが２４日終了し、５月３０、３１日及び６月６日に実施されるプレーオフラウンドの対戦カード、日程が決まった。
東の１位は鹿島、西の１位は神戸で、特別大会のタイトルを懸けて戦う。東西各地区の同順位同士が対戦する。
◆プレーオフラウンド対戦カード
▼西１位―東１位（５月３０日、６月６日）
神戸―鹿島
▼西２位―東２位
Ｃ大阪―ＦＣ東京（５月３０日、６月６日）
▼西３位―東３位
名古屋―町田（５月３０日、６月６日）
▼西４位―東４位
広島―川崎（５月３０日、６月６日）
▼西５位―東５位（５月３０日、６月６日）
Ｇ大阪―東京Ｖ
▼西６位―東６位（５月３１日、６月６日）
岡山―浦和
▼西７位―東７位（５月３１日、６月６日）
清水―横浜ＦＭ
▼西８位―東８位（５月３０日、６月６日）
京都―柏
▼西９位―東９位（５月３０日、６月６日）
長崎―水戸
▼西１０位―東１０位（５月３０日、６月６日）
福岡―千葉
※第１戦は左（西のチーム）がホーム。第２戦は右（東のチーム）がホームとなる