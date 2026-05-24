◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル62キロ級決勝で、24年パリ五輪68キロ級3位の尾崎野乃香が25年世界選手権59キロ級王者の尾西桜（日体大）を2―1で破って優勝し、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。

決勝は「対策されていると感じた」と緊張感あふれる組み手争いが続いたが、第1ピリオドに相手の背後を取って2ポイントを獲得。第2ピリオドに1点を返されたがリードを守り切り、「勝ち切れたのは大きな収穫」と振り返った。

パリ五輪代表争いでは元木咲良に敗れ、68キロ級に鞍替えして代表入りし、銅メダルを獲得した。五輪を終えるとすぐに62キロ級に戻し、前日の準決勝では昨年12月の全日本選手権決勝以来の直接対決で完勝。尾西を含め、3人の世界王者が並び立つ女子62キロ級の28年ロサンゼルス五輪代表争いは、世界でもまれに見る激戦区と言える。

尾崎自身もそれを自覚しており、優勝後も引き締まった表情を崩さなかった。12月にはロス五輪の最初の予選となる全日本選手権を控えるだけに、アジア大会と世界選手権に向けて「出るからには成果、自信を持って12月に臨めるようにしたい」と慢心はなかった。