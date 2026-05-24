俳優小泉孝太郎（47）が23日放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。結婚したら「してみたいこと」を具体的に例を示した。

番組では、若槻千夏が、過去の対談をきっかけに、小泉の結婚する相手を“勝手に”見つけたいという願望を持っていると紹介。若槻は「なんかこだわりあります？年齢とか」と結婚相手の年齢について尋ねた。小泉は「正直、年下の方の方がいいですね」と返答した。

指原は「お洋服はどうですか。服で言い悪い、決まりますか」と聞いた。小泉は「ありますね。スタジオで会うときに、千夏ちゃんって会えてうれしい。千夏ちゃんって、原色系だったり、明るい色も似合うじゃないですか。すごく好き」とコメント。「一時期、男女でもシックにいきがちじゃないですか、でもそこをちょっと、なんか鮮やかな色が似合うね、っていうのが…」と話した。

若槻が「一緒におそろいで着ようとか、するんですか」とペアルック願望を尋ねた。小泉は『学生時代』ですもん、そんな記憶」と苦笑しながら「全然やってみたい」と肯定。指原が「アクセサリーおそろいでつけようよ、は？」と聞いた。小泉は「やったことないからやってみたい」とこれも肯定した。若槻も「ネックレスとかどうですか」と聞いた。小泉は「ああ、全然いいですね」と素直に首を縦に振った。

さらに「さっき、路上イチャイチャみたいなこと」と指原が一瞬口にしたことばを繰り返し「してみたい」と積極的に話した。

そして小泉は「結婚してから…今まで我慢していたことはしてみたい」とした。